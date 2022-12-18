"Энергоатом" решил вывести один энергоблок украинских АЭС в ремонт

"На период, пока будут восстанавливать готовность энергосистемы принимать имеющуюся мощность атомной генерации, "Энергоатом" решил вывести один энергоблок в ремонт, чтобы устранить замечания", – говорится в сообщении.
Компания не указала, блок какой АЭС намерены ремонтировать.
17 декабря сообщалось, что после паузы в работе АЭС в связи с обстрелами российскими оккупантами работают все девять атомных энергоблоков на подконтрольной части Украины, но мощность одного из них ограничивают на 600 МВт "из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии".
Компания объясняла это тем, что объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате обстрелов 16 декабря.
В Украине четыре АЭС: Запорожская (оккупирована, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока).
Последние месяцы российские оккупанты обстреливают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего в стране происходят аварийные и плановые отключения электроэнергии для ее распределения между потребителями.
Последний массированный удар Россия нанесла 16 декабря в первой половине дня. Были попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго Украины.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.