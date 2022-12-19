В результате атаки дронов в Киевской области повреждены жилые дома, ранены два человека – ОВА

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Сейчас им оказывается помощь, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

"Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно позже. Страна-террорист продолжает войну против гражданского населения. Мы все преодолеем. Враг уже проиграл", – отметил Кулеба.

Киевская городская военная администрация сообщила, что ночью в воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. Силы ПВО уничтожили примерно 15 из них. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.