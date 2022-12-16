В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist

1. "Знаю, что могу победить этого врага".

Залужный отметил, что мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме и, по его подсчетам, нет необходимости в специальной "очередной волне". По его словам, ему "не нужны еще сотни тысяч" и что у ВСУ "достаточно людей".

Залужный заявил, что "знает, что может победить этого врага", но нужны ресурсы. В частности, он говорит о 300 танках, 600–700 БМП, 500 гаубиц – и тогда, по его мнению, украинским силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля, которые были до полномасштабного вторжения РФ.

2. Дойдя до Мелитополя, ВСУ возьмут под полный огневой контроль сухопутный коридор в Крым.

Главком ВСУ пояснил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области.

Залужный пояснил, что из Мелитополя ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку системами HIMARS и другими средствами.

В то же время он не стал прямо отвечать на вопрос, сдерживают ли союзники Украину от наступления на Крым.

3. С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Залужный уволил 10 генералов, еще один застрелился.

Никаких имен и подробностей главком ВСУ не привел. Однако подчеркнул, что "не думает, что он здесь самый умный", и доверяет своим генералам, прислушиваясь к тем, кто воюет "на местах".

"Я доверяю [командующему Сухопутными войсками Украины генералу Александру] Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада", – привел пример Залужный.

4. "Российская мобилизация сработала".

По словам главкома ВСУ, впечатление, что проблемы российской мобилизации и мобилизованных "настолько ужасны" и что "эти люди не будут сражаться", ошибочно.

Говоря о российских резервистах, Залужный отметил, что "царь велел им идти на войну, и они идут на войну", поэтому "российская мобилизация сработала".

Он добавил, что изучал историю двух чеченских войн и обнаружил, что в России "было то же самое".

Залужный допустил, что российские резервисты действительно могут быть оснащены не на должном уровне, но все равно представляют проблему для ВСУ за счет своего количества. По оценкам украинских военных, у России есть резерв в 1,2–1,5 млн человек.

5. Еще одна попытка наступления на Киев.

Главком ВСУ не исключает, что российские войска могут предпринять еще одну попытку наступления на столицу Украины.

В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.

Залужный назвал попытку российских войск взять Киев в первые дни полномасштабного вторжения "правильным решением" в военном плане. Он отметил, что действовал бы так же, поскольку взятие столицы – самый простой способ достичь своей цели.

6. Завалить Украину российскими трупами не удастся.

Залужный считает, что новые мобилизованные – это будут не те ресурсы, которые могли бы быть накоплены Россией за два года перемирия, если бы она его добилась. Он прогнозирует, что боевой потенциал российских подразделений, состоящих из мобилизованных, будет "очень и очень низким".

Главком ВСУ убежден, что даже если российская армия рекрутирует еще 1 млн человек, чтобы "заваливать [противника] трупами", как это делал во время Второй мировой войны советский полководец маршал Георгий Жуков, это не даст оккупантам желаемого результата.

7. У оккупантов на Донбассе безвыходная ситуация.

По мнению Залужного, у начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова не было выхода и после отступлений из северных регионов Украины он "сосредоточился на Донбассе", чтобы сохранить оставшиеся у оккупантов ресурсы. В результате для ВСУ, по оценке главкома ВСУ, на сегодняшний день ситуация на Донбассе "непростая". Но для российской армии это вообще стратегически безвыходная ситуация.

Понимание этого – одна из причин, почему главком ВСУ ожидает в 2023 году наступления российских сил и уверен, что россияне, как и во время Второй мировой войны, "где-то за Уралом готовят новые ресурсы".

8. В феврале может произойти эскалация боевых действий.

Залужный видит одной из стратегических задач Вооруженных сил Украины подготовку к интенсивным боевым действиям, которые могут начаться в феврале. По словам главкома, для ВСУ важно иметь возможность вести войну свежими силами и резервами.

Он отметил, что украинские войска сейчас измотаны в боях и "истекают кровью", воюя благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем.

В худшем для ВСУ случае, считает Залужный, россияне активизируются в январе, оставив ВСУ меньше времени на подготовку резервов. В лучшем – в марте. Главком ВСУ прогнозирует, что наступление россиян может начаться не с Донбасса, а быть направлено в сторону Киева, в том числе со стороны Беларуси. Не исключает он атаки оккупантов и с южного направления.

Он подчеркнул, что ВСУ сделали все расчеты – сколько необходимо танков, артиллерии и других ресурсов для отражения наступления оккупантов. По его словам, сейчас важнее сосредоточиться не на текущих потребностях, а на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.

9. Суровикин – держиморда.

Залужный отметил, что в советской армии внедрялось одно понятие – "командир", однако быть командиром и быть лидером – это в его понимании не одно и то же. По мнению главкома ВСУ, командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин – это командир даже не советского образца.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I – скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе п...здец. А мы давно поняли, что такой подход не работает", – сказал Залужный.

10. Об отличии Вооруженных сил Украины и российской армии.

По словам Залужного, в ВСУ не принято держать порядок и дисциплину "кулаками и бицепсами". При этом в украинской армии иногда 21-летние лейтенанты командуют подчиненными, которым по 50–60 лет.

Главком пояснил, что "религия", которую он "исповедует" при управлении ВСУ, – "быть нормальным", то есть оставаться человеком в любой ситуации.

"Это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми", – резюмировал Залужный.