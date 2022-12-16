Россияне развернули в Токмаке мобильные крематории. Генштаб ВСУ рассказал о результатах ударов по позициям оккупантов

По данным Генштаба, в результате удара ВСУ по позициям оккупантов возле Токмака около 180 военнослужащих противника получили ранения Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По уточненной информации, силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения.

"Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак", – говорится в сообщении.

В то же время в Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 захватчиков.

"В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы идут в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", – добавили в Генштабе.

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