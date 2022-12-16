Россияне развернули в Токмаке мобильные крематории. Генштаб ВСУ рассказал о результатах ударов по позициям оккупантов

По уточненной информации, силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения.
"Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак", – говорится в сообщении.
В то же время в Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 захватчиков.
"В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы идут в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.