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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве полностью возобновили теплоснабжение – Кличко

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В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом, сообщил Кличко
В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом, сообщил Кличко
Фото: depositphotos.com

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение. Об этом в Telegram 18 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме", – написал он.

По словам Кличко, в течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.

Контекст:

В результате российской ракетной атаки в пятницу прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.

В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.

Вечером 17 декабря Кличко сообщал, что с теплом – 75% жителей Киева.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, обстрелы, война России против Украины, теплоснабжение
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