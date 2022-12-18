В Киеве полностью возобновили теплоснабжение – Кличко

"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме", – написал он.
По словам Кличко, в течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.
В результате российской ракетной атаки в пятницу прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.
В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.
Вечером 17 декабря Кличко сообщал, что с теплом – 75% жителей Киева.