В Киеве полностью возобновили теплоснабжение – Кличко

В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом, сообщил Кличко Фото: depositphotos.com

"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме", – написал он.

По словам Кличко, в течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом.