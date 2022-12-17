75% жителей Киева уже с теплом – Кличко

"С теплоснабжением уже 75% жителей столицы. Тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве", – написал он.
Утром Кличко сообщал, что после вчерашней ракетной атаки России по инфраструктуре во все дома в Киеве снова подается вода. Без света тогда была треть жителей столицы.
В результате российской ракетной атаки в пятницу прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.
В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.
Около полуночи Кличко проинформировал, что треть киевлян – с водой и теплом, 40% – с энергоснабжением. Но отключения по-прежнему есть и энергетики работают, чтобы стабилизировать систему, отметил мэр.