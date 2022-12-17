ГОРДОН
 
 
КИЕВ

75% жителей Киева уже с теплом – Кличко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве продолжают восстанавливать теплоснабжение
В Киеве продолжают восстанавливать теплоснабжение
Фото: depositphotos.com

В Киеве уже 75% жителей – с теплоснабжением. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко 17 декабря.

"С теплоснабжением уже 75% жителей столицы. Тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве", – написал он.

Утром Кличко сообщал, что после вчерашней ракетной атаки России по инфраструктуре во все дома в Киеве снова подается вода. Без света тогда была треть жителей столицы.

Контекст:

В результате российской ракетной атаки в пятницу прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.

В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.

Около полуночи Кличко проинформировал, что треть киевлян – с водой и теплом, 40% – с энергоснабжением. Но отключения по-прежнему есть и энергетики работают, чтобы стабилизировать систему, отметил мэр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, война России против Украины, теплоснабжение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (200147)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (179126)
3
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (106383)
4
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (78064)
5
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (70915)
6
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (44985)
7
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (38173)
8
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (34327)
 
 
 
 