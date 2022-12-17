75% жителей Киева уже с теплом – Кличко

"С теплоснабжением уже 75% жителей столицы. Тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве", – написал он.

Утром Кличко сообщал, что после вчерашней ракетной атаки России по инфраструктуре во все дома в Киеве снова подается вода. Без света тогда была треть жителей столицы.