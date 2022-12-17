В Киеве восстановлено водоснабжение, но треть столицы еще без света – Кличко

По его словам, в половине киевских жилых домов также восстановлено теплоснабжение, работы будут продолжаться до подключения всех абонентов. Городской голова призвал и дальше экономить электроэнергию.
"Половина киевлян – уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и дальше экономить", – написал он.
В результате российской ракетной атаки в пятницу прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.
В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.
Около полуночи Кличко проинформировал, что треть киевлян – с водой и теплом, 40% – с энергоснабжением. Но отключения по-прежнему есть и энергетики работают, чтобы стабилизировать систему, отметил мэр.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.