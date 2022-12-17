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КИЕВ

В Киеве восстановлено водоснабжение, но треть столицы еще без света – Кличко

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В результате обстрелов 16 декабря в столице начались перебои с водоснабжением
В результате обстрелов 16 декабря в столице начались перебои с водоснабжением
Фото: ЕРА

После вчерашней ракетной атаки России по инфраструктуре во все дома в Киеве снова подается вода. Об этом 17 декабря в Telegram сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в половине киевских жилых домов также восстановлено теплоснабжение, работы будут продолжаться до подключения всех абонентов. Городской голова призвал и дальше экономить электроэнергию.

"Половина киевлян – уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и дальше экономить", – написал он.

В результате российской ракетной атаки в пятницу прогремели взрывы в трех районах Киева  – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.

В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.

Около полуночи Кличко проинформировал, что треть киевлян – с водой и теплом, 40% – с энергоснабжением. Но отключения по-прежнему есть и энергетики работают, чтобы стабилизировать систему, отметил мэр.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Теги: Киев, Виталий Кличко, водоснабжение, электроснабжение, отключение света, война России против Украины, теплоснабжение
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