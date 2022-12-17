Киевский метрополитен возобновил работу – горадминистрация

Поезда метро в Киеве сегодня курсируют с интервалом 10 минут Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, причиной которого стали очередные российские обстрелы. Поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги", – сказано в сообщении.

В КГГА напомнили, что на 19 станциях метро есть точки с USB-зарядками, их список можно посмотреть здесь.

Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, метрополитен возобновил работу в 7.30.