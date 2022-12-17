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Киевский метрополитен возобновил работу – горадминистрация

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Поезда метро в Киеве сегодня курсируют с интервалом 10 минут
Поезда метро в Киеве сегодня курсируют с интервалом 10 минут
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Киевский метрополитен возобновил работу утром 17 декабря, поезда курсируют с интервалом 10 минут.

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации. 

"Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, причиной которого стали очередные российские обстрелы. Поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги", – сказано в сообщении. 

В КГГА напомнили, что на 19 станциях метро есть точки с USB-зарядками, их список можно посмотреть здесь

Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, метрополитен возобновил работу в 7.30. 

Контекст:

Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой мэр Киева объявил после 10 утра 16 декабря. Остановка подземки была связана с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии. Подземные станции работали в режиме укрытия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, метро, КГГА, электроэнергия, поезда, война России против Украины, метрополитен
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