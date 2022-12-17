Киевский метрополитен возобновил работу – горадминистрация

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, причиной которого стали очередные российские обстрелы. Поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги", – сказано в сообщении.
В КГГА напомнили, что на 19 станциях метро есть точки с USB-зарядками, их список можно посмотреть здесь.
Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, метрополитен возобновил работу в 7.30.
Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой мэр Киева объявил после 10 утра 16 декабря. Остановка подземки была связана с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии. Подземные станции работали в режиме укрытия.