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16 декабря, 2022
 
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Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу

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Tvorchi: Культурное наследие должно стать фундаментом самоидентификации каждого украинца
Tvorchi: Культурное наследие должно стать фундаментом самоидентификации каждого украинца
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Украинская группа Tvorchi 13 декабря в Киеве в партнерстве с компанией-разработчиком Advin на стене разрушенного российскими ракетами дома по улице Жилянской, 116а открыла виртуальный мурал, посвященный 145-летию со дня рождения украинского композитора Николая Леонтовича. Об этом сообщается на странице дуэта в Instagram.

На виртуальном мурале, который был создан с использованием технологии дополненной реальности, можно увидеть арт-иллюстрацию Леонтовича рядом с журавлями и разбитым сердцем. Автором рисунка стала украинская художница Ольга Родзик.

Виртуальное изображение воспроизводится вместе с композицией дуэта Broken Heart, в котором артисты использовали сэмпл народной песни "Налетіли журавлі" в обработке Леонтовича.

"В мирное время муралы создаются на стенах целых домов. Во время войны мы создали виртуальный мурал на стене разбитого дома как знак того, что культурное наследие должно стать фундаментом самоидентификации каждого украинца", – заявили артисты.

Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

"Отобразить дополненную реальность на разрушенном здании – это вопрос со звездочкой, этого раньше в Украине никто не делал. Мы разработали трекинг с разных сторон дома, чтобы картинка отображалась качественно и каждый украинец мог увидеть мурал через камеру своего телефона при запуске приложения Instagram", – рассказала креативный директор компании Advin Анастасия Снадна.

Контекст:

Композитор Николай Леонтович написал "Щедрик" на основе народной песни в 1901 году. После этого он переделывал аранжировку несколько раз. В своем окончательном виде обработка появилась в 1919 году. 

5 октября 1922 года украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. Там "Щедрик" услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильховский. Он создал английскую версию колядки Carol of the Bells, которая стала известной во всем мире.

Украина хочет внести "Щедрик" в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Киев, война России против Украины, композитор, Николай Леонтович, Tvorchi
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