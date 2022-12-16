Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу

На виртуальном мурале, который был создан с использованием технологии дополненной реальности, можно увидеть арт-иллюстрацию Леонтовича рядом с журавлями и разбитым сердцем. Автором рисунка стала украинская художница Ольга Родзик.

Виртуальное изображение воспроизводится вместе с композицией дуэта Broken Heart, в котором артисты использовали сэмпл народной песни "Налетіли журавлі" в обработке Леонтовича.

"В мирное время муралы создаются на стенах целых домов. Во время войны мы создали виртуальный мурал на стене разбитого дома как знак того, что культурное наследие должно стать фундаментом самоидентификации каждого украинца", – заявили артисты.

Фото предоставлено командой группы Tvorchi

"Отобразить дополненную реальность на разрушенном здании – это вопрос со звездочкой, этого раньше в Украине никто не делал. Мы разработали трекинг с разных сторон дома, чтобы картинка отображалась качественно и каждый украинец мог увидеть мурал через камеру своего телефона при запуске приложения Instagram", – рассказала креативный директор компании Advin Анастасия Снадна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TVORCHI (@tvorchi_official)