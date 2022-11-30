  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры

Премьера картины состоится в работающих украинских кинотеатрах 5 января 2023 года.

В картине показаны судьбы проживающих под одной крышей украинской, польской и еврейской семей во время событий, которые происходили в Ивано-Франковске во время Второй мировой войны. Для воспроизведения исторической действительности авторы консультировались с историками и краеведами.

"Украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть с ее памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкой и советской оккупации", – говорится в описании фильма.

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