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15 декабря, 2022
 
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Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео

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НАТО: Happy Holidays from all of us
НАТО: Happy Holidays from all of us
Скриншот: NATO / YouTube

Солдаты НАТО спели в заснеженном лесу Латвии Carol of the Bells английскую версию колядки "Щедрик", написанной украинским композитором Николаем Лентовичем. Видео под названием Happy Holidays from all of us at NATO опубликовано 14 декабря на YouTube-канале Альянса.

"Многонациональная группа солдат из стран – союзников НАТО, включая Данию, Латвию, Испанию и Соединенные Штаты, поет классическую праздничную композицию Николая Леонтовича на слова Петра Вильховского в заснеженном лесу в сельской местности Латвии", – говорится в описании.

ВИДЕО
Видео: NATO / YouTube
Контекст:

Композитор Николай Леонтович написал "Щедрик" на основе народной песни в 1901 году. После этого он переделывал аранжировку несколько раз. В своем окончательном виде обработка появилась в 1919 году. 

5 октября 1922 года украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. Там "Щедрик" услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильховский. Он создал английскую версию колядки Carol of the Bells, которая стала известной во всем мире.

Украина хочет внести "Щедрик" в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Теги: НАТО, Николай Леонтович, Щедрик, Карнеги-холл, колядки
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