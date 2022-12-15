  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео

"Многонациональная группа солдат из стран – союзников НАТО, включая Данию, Латвию, Испанию и Соединенные Штаты, поет классическую праздничную композицию Николая Леонтовича на слова Петра Вильховского в заснеженном лесу в сельской местности Латвии", – говорится в описании.

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Контекст:

Композитор Николай Леонтович написал "Щедрик" на основе народной песни в 1901 году. После этого он переделывал аранжировку несколько раз. В своем окончательном виде обработка появилась в 1919 году.

5 октября 1922 года украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. Там "Щедрик" услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильховский. Он создал английскую версию колядки Carol of the Bells, которая стала известной во всем мире.

Украина хочет внести "Щедрик" в список культурного наследия ЮНЕСКО.