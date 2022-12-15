ЕС и НАТО в ближайшее время официально призовут РФ вывести войска из Украины. После месяцев задержек готова совместная декларация – Politico

По словам дипломатов, декларация "задержалась" из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром. Теперь есть ее окончательная версия, и два источника издания в дипломатических кругах заявили, что она, как ожидается, будет представлена "в ближайшее время", возможно, 19–20 декабря или в начале 2023 года.

Текст декларации, пишет Politico, в целом "ничем не примечателен", однако сделать его официальным документом стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его согласования. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в июне.

Отмечается, что текст обсуждался в основном между канцелярией президента Европейского совета Шарля Мишеля, Комиссией и НАТО.

В "почти окончательном", по формулировке Politico, варианте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить войну и уйти из Украины" и вновь заявляют о своей "непоколебимой и постоянной поддержке ее независимости".

ЕС и НАТО также договорились совместно "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу". В декларации упоминается, что "жестокая война", развязанная Россией, "усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей по всему миру".