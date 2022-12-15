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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС и НАТО в ближайшее время официально призовут РФ вывести войска из Украины. После месяцев задержек готова совместная декларация – Politico

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Евросоюзу и НАТО потребовались месяцы, чтобы согласовать совместную декларацию в поддержку Украины
Евросоюзу и НАТО потребовались месяцы, чтобы согласовать совместную декларацию в поддержку Украины
Фото: depositphotos.com

После нескольких месяцев задержек ЕС и НАТО, как ожидается, официально выступят с совместным призывом к России прекратить войну и вывести войска из Украины, а также пообещают Киеву полную поддержку, пишет 14 декабря Politico.

По словам дипломатов, декларация "задержалась" из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром. Теперь есть ее окончательная версия, и два источника издания в дипломатических кругах заявили, что она, как ожидается, будет представлена "в ближайшее время", возможно, 19–20 декабря или в начале 2023 года.

Текст декларации, пишет Politico, в целом "ничем не примечателен", однако сделать его официальным документом стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его согласования. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в июне.

Отмечается, что текст обсуждался в основном между канцелярией президента Европейского совета Шарля Мишеля, Комиссией и НАТО.

В "почти окончательном", по формулировке Politico, варианте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить войну и уйти из Украины" и вновь заявляют о своей "непоколебимой и постоянной поддержке ее независимости".

ЕС и НАТО также договорились совместно "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу". В декларации упоминается, что "жестокая война", развязанная Россией, "усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей по всему миру".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

НАТО и Евросоюз по отдельности неоднократно осуждали российскую агрессию и оказывали поддержку Украине.

15 ноября на саммите G20  президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ. Саммит по выполнению формулы Украина, по словам Зеленского, планируется провести этой зимой.

12 декабря Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. 

По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят".

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