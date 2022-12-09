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09 декабря, 2022
 
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Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео

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Группа Tvorchi вошла в десятку финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Группа Tvorchi вошла в десятку финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Фото предоставлено командой Tvorchi

Украинская группа Tvorchi 8 декабря на своем канале в YouTube презентовала клип на песню Heart of Steel, с которой будет принимать участие в финале украинского нацотбора на "Евровидение 2023".

"Трек Heart of Steel – о тех, кто, несмотря на все проблемы, не останавливается и идет вперед, кто играет, чтобы выигрывать, – прокомментировали презентацию артисты. – Вживую мы представим его на нацотборе на "Евровидение 2023", который состоится 17 декабря".

В пресс-релизе отмечается: артисты заявили, что "написали песню, которой им есть что сказать Европе и миру".

"Она о каждом, кто несет в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы. Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали повсюду", – заявили Tvorchi.

ВИДЕО
Видео: TVORCHI / YouTube
Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 

В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация последнего состоялась осенью 2021 года.

Группа Tvorchi вошла в десятку финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023".

Теги: нацотбор, Tvorchi, Евровидение 2023
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