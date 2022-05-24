  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео

Деньги, полученные от продажи трека на музыкальных платформах, коллектив передаст на нужды ВСУ.
Съемки клипа проходили в одном из украинских театров. По словам режиссера видео Алексея Бондаря, в клипе показана несломленность украинцев, отмечается в релизе.
“Даже в такое тяжелое время мы творим, мечтаем, верим в свое будущее и культуру. Мы боремся. Это то, что я хотел показать, и то, что мне кажется, нам удалось. Надеюсь, что каждый, кто будет смотреть видео "Боремося", почувствует силу и единство, которая сейчас течет в крови каждого украинца”, – сказал режиссер.
Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни.
В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация последнего состоялась осенью 2021 года.