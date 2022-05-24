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24 мая, 2022
 
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"Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео

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Группа Tvorchi была основана в 2018 году
Группа Tvorchi была основана в 2018 году
Фото предоставлено командой Tvorchi

Украинская группа Tvorchi 24 мая на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Боремося".

Деньги, полученные от продажи трека на музыкальных платформах, коллектив передаст на нужды ВСУ.

Съемки клипа проходили в одном из украинских театров. По словам режиссера видео Алексея Бондаря, в клипе показана несломленность украинцев, отмечается в релизе.

“Даже в такое тяжелое время мы творим, мечтаем, верим в свое будущее и культуру. Мы боремся. Это то, что я хотел показать, и то, что мне кажется, нам удалось. Надеюсь, что каждый, кто будет смотреть видео "Боремося", почувствует силу и единство, которая сейчас течет в крови каждого украинца”, – сказал режиссер. 

ВИДЕО
Видео: Tvorchi / YouTube
Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 

В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация последнего состоялась осенью 2021 года.

Теги: театр, ВСУ, Tvorchi
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