  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ

Композиция является украинской антивоенной переделкой песни российской группы "Сектор газа". В клипе также показаны фото заброшенных российских городов с неасфальтированными дорогами и мусорными свалками возле жилых домов.

"Ніхто вас тут не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой", – поют артисты в одном из куплетов на мотив песни "Пора домой" из репертуара "Сектора газа".

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Видео: The КУМ / YouTube