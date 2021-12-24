Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2021
 
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Tvorchi презентовали коллекцию своих хитов в новогодней обработке. Аудио

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Tvorchi: Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особенном праздничном звучании
Tvorchi: Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особенном праздничном звучании 
Фото предоставлено пресс-службой артистов

Украинская группа Tvorchi 24 декабря презентовала коллекцию своих хитов в новогодней обработке под названием HITS New Year Edition. Альбом размещен на многих музыкальных площадках, включая Spotify. В него вошли пять треков – "Мова тіла", "Не танцюю", "Віч-на-віч", Falling и Bonfire.

"Тихая игра колокольчиков и бубенчиков в аранжировках, новые мелодии и ритмы в любимых песнях группы дарят настоящее чувство пришедшего чуда. Альбом окунает в атмосферу праздника, которая способна подтолкнуть к первому поцелую под омелой или катанию на коньках с близкими", – отмечается в релизе, который команда предоставила интернет-изданию "ГОРДОН".

"Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особенном праздничном звучании специально для создания новогоднего настроения", – рассказали участники дуэта. 

Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 

В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация последнего состоялась осенью 2021 года.

Теги: Новый год, Tvorchi
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