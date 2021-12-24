Tvorchi презентовали коллекцию своих хитов в новогодней обработке. Аудио

Tvorchi: Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особенном праздничном звучании Фото предоставлено пресс-службой артистов

"Тихая игра колокольчиков и бубенчиков в аранжировках, новые мелодии и ритмы в любимых песнях группы дарят настоящее чувство пришедшего чуда. Альбом окунает в атмосферу праздника, которая способна подтолкнуть к первому поцелую под омелой или катанию на коньках с близкими", – отмечается в релизе, который команда предоставила интернет-изданию "ГОРДОН".

"Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особенном праздничном звучании специально для создания новогоднего настроения", – рассказали участники дуэта.