Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни Фото предоставлено командой группы Tvorchi

"На нашем первом концерте в Тернополе было 40 человек, а сейчас – 2000. Это большая работа всей нашей команды", – прокомментировал выступление группы продюсер Петр Заставный.

Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Вместе с участниками группы на сцене выступили их украинские коллеги. С певицей Алиной Паш Tvorchi спели Yellow Sands.

Фото предоставлено командой группы Tvorchi

С артисткой Dorofeeva (Надей Дорофеевой) музыканты исполнили трек из своего нового альбома "Іди сюди".

Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Также участие в концерте приняла украинская группа Kazka.





Фото предоставлено командой группы Tvorchi

