Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
Новости

Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни
Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Концерт украинской группы Tvorchi, который состоялся 17 сентября на киевском велотреке, посмотрели 2 тыс. зрителей. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба коллектива.

"На нашем первом концерте в Тернополе было 40 человек, а сейчас – 2000. Это большая работа всей нашей команды", – прокомментировал выступление группы продюсер Петр Заставный.

Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Вместе с участниками группы на сцене выступили их украинские коллеги. С певицей Алиной Паш Tvorchi спели Yellow Sands.

Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

С артисткой Dorofeeva (Надей Дорофеевой) музыканты исполнили трек из своего нового альбома "Іди сюди". 

Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Также участие в концерте приняла украинская группа Kazka.


Фото предоставлено командой группы Tvorchi
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 

В дискографии коллектива четыре альбома. Презентация предпоследнего состоялась осенью 2020 года.

Теги: концерт, Надя Дорофеева, Алина Паш, Tvorchi
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео
  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео
"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа
"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа
  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью
  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью
"На себя не похожа, где делась та красивая девочка?" Поклонники попросили Ани Лорак меньше фотошопить свои снимки
"На себя не похожа, где делась та красивая девочка?" Поклонники попросили Ани Лорак меньше фотошопить свои снимки
Принцесса Беатрис впервые стала матерью
Принцесса Беатрис впервые стала матерью
Красная дорожка "Эмми 2021": Уинслетт засветила декольте, Зета-Джонс – бедра
Красная дорожка "Эмми 2021": Уинслетт засветила декольте, Зета-Джонс – бедра
Топовые планшеты 2021 года Apple iPad Pro M1, Samsung Galaxy Tab S7 FE и компактный Huawei MatePad 11. Новые технологические решения, плюсы и минусы моделей
Топовые планшеты 2021 года Apple iPad Pro M1, Samsung Galaxy Tab S7 FE и компактный Huawei MatePad 11. Новые технологические решения, плюсы и минусы моделей Актуально
36-летняя Тина Кароль поделилась редкими снимками 61-летней матери
36-летняя Тина Кароль поделилась редкими снимками 61-летней матери
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
  "Понял, что это проблема, когда вынес мамины драгоценности из дома". Участник "Танцев со звездами" Логай рассказал об игровой зависимости
  "Понял, что это проблема, когда вынес мамины драгоценности из дома". Участник "Танцев со звездами" Логай рассказал об игровой зависимости
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS