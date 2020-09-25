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25 сентября, 2020
 
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Tvorchi выпустили альбом 13 waves

Украинская группа Tvorchi презентовала альбом, в который вошли 13 треков. 13 waves – третий альбом в музыкальной биографии коллектива.

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Группа Tvorchi была создана в 2018 году
Группа Tvorchi была создана в 2018 году
Фото: TVORCHI / Facebook

Украинская группа Tvorchi 25 сентября презентовала альбом под названием 13 waves. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook. 

В альбом вошли 13 композиций, среди которых презентованная в начале сентября англоязычная композиция Living my life и полная версия трека Bonfire, с которым коллектив принимал участие в национальном отборе на "Евровидение 2020".   

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 13 waves – их третий альбом.

Теги: альбом, Tvorchi
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