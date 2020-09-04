Living my life. Tvorchi записали сексуальную и немного странную англоязычную композицию
Украинский дуэт Tvorchi 4 сентября на своем YouTube-канале презентовал lyric-відео на новую композицию на английском языке под названием Living my life. "Это заглавный сингл нашего альбома, который выходит 25 сентября. Мы бы описали песню как сексуальную, провокационную и немного странную", – заявили артисты в анонсе трека.
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