  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео

Украинская группа Tvorchi в условиях пандемии коронавируса отказалась от традиционной презентации своего третьего альбома, записав концертную версию в live-формате. Во время записи к артистам дистанционно присоединилась украинская певица Алина Паш.

Гуцуляк и Кенни во время live-презентации альбома спели вместе с Алиной Паш Фото: TVORCHI / Facebook

Украинская группа Tvorchi в онлайн-формате провела презентацию своего третьего альбома под названием 13 waves. Запись выступления артистов опубликована на YouTube-канале украинской музыкальной премии aprize.

Отмечается, что участники музыкального коллектива Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни в условиях пандемии коронавируса осознанно отказались от привычного формата презентации альбома.

Участие в live-концерте дистанционно приняла украинская певица Алина Паш.

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Видео: aprize / YouTube

Релиз альбома 13 waves состоялся 25 сентября. В него вошли 13 композиций, среди которых презентованная в начале сентября англоязычная композиция Living my life и полная версия трека Bonfire, с которым коллектив принимал участие в национальном отборе на "Евровидение 2020".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 больных, выздоровело – 384 426.