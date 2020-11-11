Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение

По словам участника украинской группы Tvorchi Андрея Гуцуляка, во Львове с ним произошла "опасная ситуация", после которой родилась новая песня.

Группа Tvorchi была создана в 2018 году Фото: TVORCHI / Facebook

Участник украинской группы Tvorchi Андрей Гуцуляк в интервью, которое опубликовано 11 ноября на сайте "Обозреватель", рассказал, что на написание песни Instagram Model, которая вошла в их альбом 13 waves, вдохновился после того, как во время автограф-сессии кто-то схватил его за зад.

"Предыстория вдохновения произошла с нами во Львове. После выступления к нам подошло много девушек для фото и кто-то просто схватил меня за зад", – рассказал Гуцуляк.

Он подчеркнул, что не мог понять, кто это сделал, так как никто из поклонниц не подавал виду.

По словам музыканта, вместо того, чтобы "сидеть и жаловаться", он решил описать эпизод в новом треке.

"Поэтому этот трек о девушках, которые любят сидеть в телефоне, фоткать себя, снимать и делать такие опасные вещи", – подытожил он.

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Гуцуляком и Джеффри Кенни.

13 waves – их третий альбом. Его презентация состоялась 25 сентября 2020 года.