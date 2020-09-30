Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
Украинский дуэт Tvorchi на своем YouTube-канале презентовал lyric-відео на трек Yellow sands, который вошел в последний альбом музыкантов 13 waves. Музыканты записали композицию вместе с украинской певицей Алиной Паш. "Мы почувствовали, что она сможет дополнить этот трек, как никто другой – так и получилось в результате!" – заявили музыканты в анонсе клипа, который опубликован на странице группы в Instagram.
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