Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Украинская группа Tvorchi 19 октября на своем YouTube-канале презентовала видео на композицию Living My Life из нового альбома 13 waves, премьера которого состоялась в конце сентября. "Артисты погружают зрителей в интимный мир, который каждый интерпретирует для себя по-разному. Визуальный ряд рассказывает о чувстве свободы, сближении и новом мировосприятии", – говорится в релизе клипа. Участие в съемках видео приняли артисты украинского водного балета Waterballet mermaids.
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