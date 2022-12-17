В Киеве смонтировали и украшают новогоднюю елку. Фоторепортаж
Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram
В Киеве на Софийской площади начали украшать новогоднюю елку. Об этом сообщил
мэр столицы Виталий Кличко в Telegram 17 декабря. Он написал, что в этом году главная елка страны искусственная, высотой 12 м. "Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно", – сказал он. По словам Кличко, елку украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета, и белыми голубями. На вершине будет герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающих Киеву справиться с вызовами и последствиями войны. Мэр отметил, что на елку денег из бюджета Киева не тратили, ее украшают за счет меценатов и бизнеса. "Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет
", – добавил он.