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Без ярмарки, но с гербом и генератором. Кличко рассказал, какой будет киевская "елка несокрушимости"

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На Софийской площади в этом году снова будет праздничная елка
На Софийской площади в этом году снова будет праздничная елка
Фото: depositphotos.com (архив)

В этом году в Киеве на Софийской площади установят новогоднюю елку, но массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок, аттракционов не будет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! В столице в этом году установим такую символическую "елку несокрушимости". Главная елка страны будет искусственной, 12 метров в высоту, украшена светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами", – рассказал мэр.

Он подчеркнул, что город не будет тратить средства, елку и украшения для нее предоставят бизнес и меценаты.  После праздников бизнесмены обещают передать генератор военным.

"Наряжена елка будет украшениями прошлых лет. 1000 игрушек, а именно шаров синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей предоставит компания "Глобал Декор". Верхушку елки будет украшать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающих Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", – добавил мэр. 

По словам Кличко, недалеко от генератора планируют установить точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.

Контекст:

Главную елку Украины традиционно устанавливали на Майдане. После событий Революции достоинства зимой 2013–2014 годов власти приняли решение устанавливать ее на Софийской площади.

В прошлом году новогодняя локация была посвящена Рождественской ночи. Елку украсили 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева оформили в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Елка и новогодняя локация открылись в 2021-м 18 декабря и вошли в топ самых красивых в Европе.

В начале ноября 2022 года Кличко говорил, что вопрос, устанавливать ли в Киеве в этом году новогоднюю елку, рассматривают, "отталкиваясь в первую очередь от безопасности". 26 ноября мэр сообщил, что в центре и других районах Киева на праздники поставят "символические" новогодние елки за средства, которые предоставил бизнес.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Рождество, Новый год, электричество, праздники, ярмарка, елка, Софийский собор
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