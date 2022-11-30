Без ярмарки, но с гербом и генератором. Кличко рассказал, какой будет киевская "елка несокрушимости"

На Софийской площади в этом году снова будет праздничная елка Фото: depositphotos.com (архив)

"Друзья! В столице в этом году установим такую символическую "елку несокрушимости". Главная елка страны будет искусственной, 12 метров в высоту, украшена светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами", – рассказал мэр.

Он подчеркнул, что город не будет тратить средства, елку и украшения для нее предоставят бизнес и меценаты. После праздников бизнесмены обещают передать генератор военным.

"Наряжена елка будет украшениями прошлых лет. 1000 игрушек, а именно шаров синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей предоставит компания "Глобал Декор". Верхушку елки будет украшать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающих Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", – добавил мэр.

По словам Кличко, недалеко от генератора планируют установить точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.