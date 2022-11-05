Минкульт внес обряд "засевание с конем" в перечень культурного наследия Украины

"В Тернопольской области в селе Вистря Коропецкой территориальной громады сохранился давний обряд – засевание с конем в ночь с 13 на 14 января. Новогоднее действо проводит молодежь. В нем принимают участие колядники, засевальщики, поводырь коня, музыканты, всего более 20 человек", – говорится в сообщении.

Согласно описанию обряда, для него выбирают объезженного и красивого коня, приучают заходить в дом, подкармливают зерном и сахаром, плетут для него венок и украшают бумажными цветами. В полночь юноши отправляются по селу, ходят по тем домам, где есть незамужние девушки, играют марш под окнами, а девушка приглашает колядников в дом, куда те заходят вместе с конем.

"Во время колядования и поздравления девушка (поводырь, хозяин дома) кормят коня заранее приготовленным сеном, зерном и калачом… Парень из ватаги, которому нравится незамужняя девушка, приглашает ее на танец. Затем парень ведет девушку во двор, сажает на коня и вместе они выезжают за ворота. Это символизирует: вскоре девушка выйдет замуж и покинет родительский дом", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что обряд засевания с конем в этом селе продолжается до утра, пока не обойдут дома всех незамужних девушек.

"Существует поверье: если лошадь в доме наследит, то девушка в этом же году непременно выйдет замуж", – говорится в сообщении.

В Минкультуры отметили, что даже при советской власти этот обряд продолжали воспроизводить, а часть "засеянных" средств передавали церкви.