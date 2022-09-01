На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото

Арт-объект назвали Freedom Trident. Его высота – 4,8 м. Инсталляция собрана из фанеры сотовым способом.
"Мы выбрали герб Украины, который, как полагают, возник как родовой символ, синтез божественных стихий огня и воды в проявленном мире. Три точки, три мира и троицы всегда находятся в человеческой мифологии и культуре", – отметили создатели скульптуры.
Amber Dust подчеркнули, что сегодня герб Украины является символом единства, свободы, упорства, целеустремленности и символ борьбы за свободу и демократию
Трезубец передадут украинской диаспоре Южной Калифорнии.
Фото разместили на странице Ukraine.ua в Instagram.
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Снимком, сделанным на фоне скульптуры, поделился в Instagram украинский интернет-маркетолог Артем Недобор.
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Подобное фото разместила в Instagram белорусская оперная певица Маргарита Левчук.
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Фестиваль Burning Man проводится с 1986 года. Мероприятие начинается в последний понедельник августа и длится восемь дней. В последний день фестиваля сжигают большую деревянную фигуру человека. От этой традиции и произошло название мероприятия – Burning Man.