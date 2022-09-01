На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото

Арт-объект назвали Freedom Trident. Его высота – 4,8 м. Инсталляция собрана из фанеры сотовым способом.

"Мы выбрали герб Украины, который, как полагают, возник как родовой символ, синтез божественных стихий огня и воды в проявленном мире. Три точки, три мира и троицы всегда находятся в человеческой мифологии и культуре", – отметили создатели скульптуры.

Amber Dust подчеркнули, что сегодня герб Украины является символом единства, свободы, упорства, целеустремленности и символ борьбы за свободу и демократию

Трезубец передадут украинской диаспоре Южной Калифорнии.

Фото разместили на странице Ukraine.ua в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ukraine.ua (@ukraine.ua)

Снимком, сделанным на фоне скульптуры, поделился в Instagram украинский интернет-маркетолог Артем Недобор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Nedobor (@artem_nd)

Подобное фото разместила в Instagram белорусская оперная певица Маргарита Левчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Levchuk (@margarita.levchuk.official)