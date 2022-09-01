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01 сентября, 2022
 
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На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото

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Украину поддержали на международном фестивале
Украину поддержали на международном фестивале
Фото: depositphotos.com

На международном фестивале Burning Man 2022 литовско-американский лагерь Amber Dust создал инсталляцию с трезубцем. Об этом сообщило литовское издание VakarųVėjai.

Арт-объект назвали Freedom Trident. Его высота – 4,8 м. Инсталляция собрана из фанеры сотовым способом.

"Мы выбрали герб Украины, который, как полагают, возник как родовой символ, синтез божественных стихий огня и воды в проявленном мире. Три точки, три мира и троицы всегда находятся в человеческой мифологии и культуре", – отметили создатели скульптуры.

Amber Dust подчеркнули, что сегодня герб Украины является символом единства, свободы, упорства, целеустремленности и символ борьбы за свободу и демократию

Трезубец передадут украинской диаспоре Южной Калифорнии.

Фото разместили на странице Ukraine.ua в Instagram.

Снимком, сделанным на фоне скульптуры, поделился в Instagram украинский интернет-маркетолог Артем Недобор.

Подобное фото разместила в Instagram белорусская оперная певица Маргарита Левчук.

Контекст:

Фестиваль Burning Man проводится с 1986 года. Мероприятие начинается в последний понедельник августа и длится восемь дней. В последний день фестиваля сжигают большую деревянную фигуру человека. От этой традиции и произошло название мероприятия – Burning Man.

Теги: Украина, культура, фестиваль, Калифорния, трезубец, герб, Burning Man, скульптура, фото, традиции
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