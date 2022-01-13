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Откуда появился Старый Новый год и как его отмечать

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Старый Новый год обычно празднуют в тесном кругу
Старый Новый год обычно празднуют в тесном кругу
Фото: depositphotos.com

Старый Новый год наступает в полночь с 13 на 14 января. Этот день не является официальным праздником и выходным.

Впервые Старый Новый год отметили в ночь с 13 на 14 января 1919 года. Это произошло после перехода в 1918 году с юлианского календаря на григорианский. Даты в новом летоисчислении были смещены на 13 дней назад. И ночь с 13 на 14 января в новом календаре соответствовала ночи с 31 декабря на 1 января, когда традиционно праздновался Новый год.

В народном календаре 1 января отмечали День святого Василия – традиционный Новый год. С переходом на григорианский календарь праздник перенесли на 14 января.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Старый Новый год дает возможность продлить череду зимних гуляний и собраться семьей или дружеской компанией за одним столом. Обычно этот праздник отмечают не так глобально, как сам Новый год, и готовятся к нему без суеты. Чтобы снова не нагружать организм калорийной пищей, которой, как правило, и так было в избытке на Новый год и Рождество, лучше подать легкие закуски. Например, салаты, фрукты, нежирное мясо, рыбу, не слишком калорийные десерты.

В Старый Новый год традиционно загадывают желания. За несколько минут до полночи нужно четко сформулировать то, чего вы хотите, и мысленно проговорить задуманное. Ночь с 13 на 14 января считается волшебным временем, когда можно заглянуть в будущее. А потому в старину на Василия принято было гадать.

Один из способов узнать, сбудутся ли желания в наступившем году – написать их на отдельных листах, а затем смять эти листки и положить под подушку. Утром надо выбрать один из листков. Считается, что в новом году воплотится именно это желание.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для тех, кто отмечает в ночь с 13 на 14 января День святого Василия по всем традициям, праздничное меню не будет облегченным. Вечер 13 января называют Щедрым. Соответственно, и стол должен ломиться от блюд: подают колбасы, вареники, мясные крученики, блины с разными начинками. На Щедрый вечер едят "богатую кутью". Она отличается от той, которую ставят на стол в Сочельник – готовят ее не на воде, а на молоке. Добавляют большое количество орехов, меда, цукаты, разные сухофрукты.

Традиционно на Василия за столом собирается тесный круг семьи. А утром принимают гостей, которые приходят с зерном, чтобы "засевать". Рассыпая в разные стороны зерно, желают достатка, хорошего урожая и всех благ.

Теги: Новый год, праздники, традиции, Старый Новый год
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