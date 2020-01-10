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Как традиционно гадали на Старый Новый год

В ночь на 14 января в Украине праздновали приход Нового года и гадали на будущее: пытались узнать как о переменах в личной жизни, так и о перипетиях судьбы в общем.

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Люди верили, что в ночь с 13 на 14 января открываются дороги в другие миры
Люди верили, что в ночь с 13 на 14 января открываются дороги в другие миры
Фото: pixabay.com

Старый Новый год празднуют в Украине в ночь с 13-го на 14 января. В этот день, помимо традиций щедровать, люди пытались заглянуть в будущее – гадали.

Одним из самых простых и популярных гаданий было угадывание будущего по следу на снегу. Для этого нужно было ночью выйти улицу и упасть спиной в сугроб, после чего встать и уйти не оглядываясь. Утром рассматривали рисунок. Глубокий след на снегу означал, что в наступившем году грядет свадьба или женитьба. Если человек не мог найти след, это предвещало проблемы, потому нужно было быть начеку и постараться предотвратить беду.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По характеру следа также можно было определить характер избранника или избранницы: след с острыми краями сулил жесткого мужа или сварливую жену, сглаженный – сговорчивого партнера.

В новогоднюю ночь традиционно загадывали желание на будущий год. Чтобы узнать, сбудется ли оно, заранее наливали воду в стакан доверху, а после полуночи переливали ее в другую емкость. Считалось, что если на столе осталось не более трех капель воды, желаемое сбудется.

Незамужние девушки, чтобы узнать имя суженого, на ночь под подушку клали листики с разными именами. Утром, не сказав ни слова, только проснувшись, засовывали руку под подушку и доставали бумажку. Считалось, что именно найденное имя будет принадлежать жениху.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Также под подушкой оставляли четыре карты дам разных мастей, а утром тянули не глядя. Дама червей означала взаимную любовь, бубновая сулила достаток, трефовая – новые знакомства, а пиковая предзнаменовала большие перемены в жизни.

13 января также гадали на свечах и воде. Для этого подожженную свечу держали над тарелкой, наполненной водой. Слитки воска, которые застывали в ней, рассматривали и находили в них символы и образы, намекающие на грядущие события.

Символы событий будущего искали также на тени от листа бумаги, который сжигали на металлическом блюде, а когда он догорит, пытались увидеть в пепле некие фигуры. Их интерпретировали как вероятное развитие событий грядущего.

Теги: интересное, традиции, Старый Новый год
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