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Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине

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В канун Рождества принято было ходить со звездой
В канун Рождества принято было ходить со звездой
Фото: depositphotos.com

Зимние праздники – Рождество и старый Новый год – сопровождались в Украине обычаями колядования, щедрования и засевания.

Обряды эти были направлены на привлечение здоровья, богатства, благополучия в новом году. Они сохранились до наших дней.

Колядование

В канун Рождества, 6 января (на сочельник) дети и молодежь ходили в соседские дома колядовать. Они заранее разучивали праздничные песни – колядки, готовили рождественскую звезду, костюмы героев вертепа. В группе обязательно был звонарь. Его колокол сообщал, что идет Коляда.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Не пускать в дом колядников считалось рискованным – можно было навлечь беду. Напротив, хозяева заранее открывали двери, давая понять, что готовы к гостям. 

Коляду почитали с языческих времен как божество холодного времени года, рожденное в день зимнего солнцестояния. По старому стилю это было 6 января. С приходом христианства традиция приобрела другое наполнение. Колядники стали оповещать о рождении Иисуса Христа и желать хозяину дома всех благ. Взамен им давали конфеты, орехи и деньги.

Щедрование

Щедруют в Украине 13 января – на Щедрый вечер, или Маланку. Вечером щедровальники по улицам "водили козу". Это был молодой человек или девушка в маске козы и кожухе мехом наружу. Коза у язычников символизировала Луну. Считалось, что это небесное светило покровительствует хорошему урожаю. И потому козу и ее свиту нужно было наградить и задобрить. Часто изображали умирание козы. Хозяин дома должен был ее "оживить", угостив чем-то вкусным.

Щедровальники исполняли песни с пожеланиями благополучного года. Также разыгрывали сценки о Василии и Маланке. Ее считали сестрой Луны. По преданию, Маланку похитил Змей. А влюбленный в нее Василий освободил девушку из плена.

Взамен щедровальникам давали деньги и угощали блюдами с праздничного стола.

Засевание

14 января праздновали День Василия. Сейчас это Старый Новый год. Утром, еще до восхода солнца, в дома приходили юноши и мужчины. Девушкам засевать запрещалось.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Посевальщик, распевая песню с пожеланиями различных благ, наотмашь сыпал зерно –  пшеницу, рожь. Хозяева собирали его с пола только после захода солнца, а весной высевали в поле.

В знак благодарности посевальщикам принято было давать деньги.

Теги: Рождество, Новый год, здоровье, христианство, праздники, урожай, солнце, деньги, конфеты, пшеница, солнцестояние, традиции, Старый Новый год, Сочельник
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