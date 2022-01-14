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В центре Киева отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой. Фоторепортаж

Сегодня 09.57
Сообщество "Киевская Коляда" вечером 13 января провела на Контрактовой площади в Киеве традиционное театрализированное представление – щедрование. Фотографии праздника опубликовал "Цензор.НЕТ". Среди ряженых были Василь, Маланка, Черт, Коза, не забыли артисты и звезду. "Сегодня – богатая кутья, Щедрый Вечер. На столе – колбасы и вареники, пирожки и пампушки. Щедроты и изобилие. В этот вечер поют щедривки, желают приплода и умножения всего в доме: скота, урожая, денег, богатства. Водят Василя и Маланку, Козу, которая умирает и оживает", – прокомментировали действо на странице "Киевской Коляды" в Facebook.
Теги: Киев, Рождество, праздники, традиции
 

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