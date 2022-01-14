В центре Киева отпраздновали Щедрый вечер с Козой и Маланкой. Фоторепортаж
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Фото: censor.net
Сообщество "Киевская Коляда" вечером 13 января провела на Контрактовой площади в Киеве традиционное театрализированное представление – щедрование. Фотографии праздника опубликовал "Цензор.НЕТ"
. Среди ряженых были Василь, Маланка, Черт, Коза, не забыли артисты и звезду. "Сегодня – богатая кутья, Щедрый Вечер. На столе – колбасы и вареники, пирожки и пампушки. Щедроты и изобилие. В этот вечер поют щедривки, желают приплода и умножения всего в доме: скота, урожая, денег, богатства. Водят Василя и Маланку, Козу, которая умирает и оживает", – прокомментировали
действо на странице "Киевской Коляды" в Facebook.