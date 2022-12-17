"Укрзалізниця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках

23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни один рейс дальнего сообщения не отменен, сообщили в пресс-службе.
Наибольшие задержки, по данным УЗ, наблюдаются на следующих рейсах:
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.