Оккупанты несколько раз ночью атаковали Киев беспилотниками. В КГВА сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры

В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 из них.
"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Предыдущий раз оккупанты атаковали Киев ракетами. В результате российской ракетной атаки 16 декабря прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.
Помимо этого, в столице были проблемы с теплоснабжением. Его восстановили к утру 18 декабря.