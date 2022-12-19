Оккупанты несколько раз ночью атаковали Киев беспилотниками. В КГВА сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры

Силы ПВО уничтожили над Киевом около 15 из 20 вражеских беспилотников Фото: depositphotos.com

В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 из них.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.