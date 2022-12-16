Крайне маловероятно, что РФ достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев – ISW

"Россия, возможно, создает условия для нового наступления на Украину – вероятно, на Киев – зимой 2023 года. Успех такого наступления крайне маловероятен. [...] По состоянию на 15 декабря из открытых источников нет никаких признаков того, что российские силы формируют ударные группы в Беларуси", – говорится в отчете, опубликованном на сайте ISW.

Аналитики института считают, что цели президента России Владимира Путина в войне не изменились – он хочет вынудить Украину согласиться на переговоры и пойти на уступки, "крайне выгодные" Москве.

Для этого он использует две одновременные военные операции, говорится в анализе.

"Текущие наступательные действия России в Донецкой области, особенно вокруг Бахмута и в районе Авдеевки – Донецка, а также продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по важнейшим объектам украинской инфраструктуры направлены на создание реальности на местах, которую Россия, вероятно, потребует от Украины признать в качестве основы для переговоров", – считают в ISW.

По оценке аналитиков института, Путин отдал приказ войскам РФ захватить всю Донецкую область, и бои за Бахмут являются частью усилий по выполнению этого приказа, однако даже сосредоточив там основные усилия, российские войска в районе Бахмута продвигаются "не более чем на 100–200 метров в день".

"Остается чрезвычайно маловероятным, что российские силы смогут взять Киев, даже если российские силы снова атакуют из Беларуси. Крайне маловероятно, что зимой 2023 года российские силы смогут более успешно атаковать северную Украину, чем в феврале 2022 года. Конвенциональные силы России сильно ослаблены и не обладают той боевой мощью, которая была у них в феврале 2022 года, когда Россия предприняла (и потерпела неудачу) полномасштабную попытку захватить Киев. Российские войска не смогли закрепить свои успехи по всей Украине и потеряли более 70 тыс. км² оккупированной территории с момента оставления Киева", – подчеркивают в ISW.

Россия не установила превосходство в воздухе и "в значительной степени" исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов, отмечают аналитики.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, подготовили "значительные оборонительные сооружения на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года", считают в институте.

"Местность вблизи белорусско-украинской границы не располагает к маневренной войне, а возможные маршруты вторжения из Беларуси в Киев проходят через защищенные узловые пункты в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские силы теперь, получив опыт, могут защитить", – добавляют авторы сводки.