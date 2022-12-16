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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крайне маловероятно, что РФ достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев – ISW

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Вероятность вторжения белорусской армии в Украину аналитики ISW считают крайне низкой
Вероятность вторжения белорусской армии в Украину аналитики ISW считают крайне низкой
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

На данный момент новое наступление России из Беларуси на Киев не является неизбежным, а вероятность вторжения белорусской армии крайне низка. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) по итогам 15 декабря.

"Россия, возможно, создает условия для нового наступления на Украину – вероятно, на Киев – зимой 2023 года. Успех такого наступления крайне маловероятен. [...] По состоянию на 15 декабря из открытых источников нет никаких признаков того, что российские силы формируют ударные группы в Беларуси", – говорится в отчете, опубликованном на сайте ISW. 

Аналитики института считают, что цели президента России Владимира Путина в войне не изменились – он хочет вынудить Украину согласиться на переговоры и пойти на уступки, "крайне выгодные" Москве. 

Для этого он использует две одновременные военные операции, говорится в анализе. 

"Текущие наступательные действия России в Донецкой области, особенно вокруг Бахмута и в районе Авдеевки – Донецка, а также продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по важнейшим объектам украинской инфраструктуры направлены на создание реальности на местах, которую Россия, вероятно, потребует от Украины признать в качестве основы для переговоров", – считают в ISW. 

По оценке аналитиков института, Путин отдал приказ войскам РФ захватить всю Донецкую область, и бои за Бахмут являются частью усилий по выполнению этого приказа, однако даже сосредоточив там основные усилия, российские войска в районе Бахмута продвигаются "не более чем на 100–200 метров в день". 

"Остается чрезвычайно маловероятным, что российские силы смогут взять Киев, даже если российские силы снова атакуют из Беларуси. Крайне маловероятно, что зимой 2023 года российские силы смогут более успешно атаковать северную Украину, чем в феврале 2022 года. Конвенциональные силы России сильно ослаблены и не обладают той боевой мощью, которая была у них в феврале 2022 года, когда Россия предприняла (и потерпела неудачу) полномасштабную попытку захватить Киев. Российские войска не смогли закрепить свои успехи по всей Украине и потеряли более 70 тыс. км² оккупированной территории с момента оставления Киева", – подчеркивают в ISW.

Россия не установила превосходство в воздухе и "в значительной степени" исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов, отмечают аналитики. 

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, подготовили "значительные оборонительные сооружения на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года", считают в институте.

"Местность вблизи белорусско-украинской границы не располагает к маневренной войне, а возможные маршруты вторжения из Беларуси в Киев проходят через защищенные узловые пункты в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские силы теперь, получив опыт, могут защитить", – добавляют авторы сводки. 

Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российская мобилизация "сработала" и командование РФ готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе-феврале или ближе к весне.

Министр обороны Украины Алексей Резников тоже считает возможным новое наступление. По его оценке, оно может начаться в феврале

Минобороны Беларуси 13 декабря объявило о "внезапной" проверке боеготовности армии, часть подразделений, принимавших участие в ней, уже, по заявлению ведомства, вернулись в места дислокации. Украина следит за этой ситуацией, заявили в Госпогранслужбе. Пока украинские защитники не фиксируют на территории Беларуси формирований, которые могли бы использоваться для вторжения в Украину.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Беларусь, Госпогранслужба, Вооруженные силы Украины, переговоры, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура, ISW
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