Украинские защитники следят за ситуацией с "внезапной" проверкой боеготовности армии Беларуси – спикер ГПСУ

Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал 13 декабря на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Спикер сообщил, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, изменений в обстановке не зафиксировано. "Те подразделения вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной (поскольку они якобы видят угрозу с нашей территории), они так и остаются. Не меняется их количество, не меняется характер их действий", – рассказал он.

В то же время Беларусь продолжает поддерживать агрессию России против Украины, предоставляя свою территорию и инфраструктуру и воздушное пространство, продолжил спикер.

"Нагнетание ситуации со стороны РФ и Беларуси также происходит путем создания совместной региональной группировки войск так называемого Союзного государства, совместными мерами по подготовке военных подразделений. И сегодня, как известно, минобороны Беларуси сообщило о проверке боеготовности своих подразделений. Особо деталей не сообщали, но силы обороны Украины следят за этой ситуацией, чтобы понимать, насколько это может нести угрозу нашей стране. Хотя непосредственного создания группировок, которые могли бы совершить вторжение, мы не отмечаем, но такими действиями по совместным учением, разворачивании региональной группировки войск, проверки боевой готовности – все это показывает, что Беларусь активно сотрудничает с Россией и действует по единому их заговору", – сообщил Демченко.

Все подразделения силы обороны Украины на границе с Беларусью готовы к развитию любой ситуации, подчеркнул он.