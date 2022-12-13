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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники следят за ситуацией с "внезапной" проверкой боеготовности армии Беларуси – спикер ГПСУ

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В минобороны Беларуси сегодня объявили о "внезапной" проверке боеготовности армии
В минобороны Беларуси сегодня объявили о "внезапной" проверке боеготовности армии
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Госпогранслужба Украины не фиксирует на территории Беларуси формирований, которые могли бы использоваться для вторжения в Украину, но защитники следят за ситуацией с "внезапной" проверкой боеготовности армии Беларуси, объявленной 13 декабря.

Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал 13 декабря на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Спикер сообщил, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, изменений в обстановке не зафиксировано. "Те подразделения вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной (поскольку они якобы видят угрозу с нашей территории), они так и остаются. Не меняется их количество, не меняется характер их действий", – рассказал он.

В то же время Беларусь продолжает поддерживать агрессию России против Украины, предоставляя свою территорию и инфраструктуру и воздушное пространство, продолжил спикер.

"Нагнетание ситуации со стороны РФ и Беларуси также происходит путем создания совместной региональной группировки войск так называемого Союзного государства, совместными мерами по подготовке военных подразделений. И сегодня, как известно, минобороны Беларуси сообщило о проверке боеготовности своих подразделений. Особо деталей не сообщали, но силы обороны Украины следят за этой ситуацией, чтобы понимать, насколько это может нести угрозу нашей стране. Хотя непосредственного создания группировок, которые могли бы совершить вторжение, мы не отмечаем, но такими действиями по совместным учением, разворачивании региональной группировки войск, проверки боевой готовности – все это показывает, что Беларусь активно сотрудничает с Россией и действует по единому их заговору", – сообщил Демченко.

Все подразделения силы обороны Украины на границе с Беларусью готовы к развитию любой ситуации, подчеркнул он.

Контекст:

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, граница, Госпогранслужба, воздушное пространство, ГПСУ, Андрей Демченко
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