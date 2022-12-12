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Олимпийский комитет США призвал допустить российских и белорусских спортсменов к Играм 2024 года

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Лайонс подчеркнула, что США по-прежнему против флагов и символики подсанкционных стран
Лайонс подчеркнула, что США по-прежнему против флагов и символики подсанкционных стран
Фото: ЕРА

Глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс призвала допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 в Париже. Об этом 12 декабря пишет The Wall Street Journal.

В интервью американскому изданию она заявила, что USOPC по-прежнему выступает за то, чтобы спортсмены из отстраненных стран выступали в нейтральном статусе и без государственной символики.

"Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения", – сказала Лайон. 

7 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета его президент Томас Бах заявлял, что "вопрос об участии спортсменов сильно отличается от вопроса о санкциях для их правительства", сообщал сайт комитета.

"Вопрос об участии спортсменов никогда не входил и не мог входить в состав санкций. Вопрос об участии спортсменов был защитной мерой для защиты честности международных спортивных соревнований и обеспечения безопасности спортсменов из этих двух стран", – подчеркнул Бах. 

Участники 11-го Олимпийского саммита 9 декабря приняли решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за вторжения РФ в Украину.

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии должны оставаться в силе", – говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

В речи на саммите лидеров стран G20 15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта. "Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны", – цитировал его сайт МОК. 

Позднее Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже представителей всех стран мира и утверждает, что "спорт не должен быть политизирован".

Теги: Россия, США, спорт, Беларусь, МОК, Олимпиада
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