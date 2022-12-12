Олимпийский комитет США призвал допустить российских и белорусских спортсменов к Играм 2024 года

В интервью американскому изданию она заявила, что USOPC по-прежнему выступает за то, чтобы спортсмены из отстраненных стран выступали в нейтральном статусе и без государственной символики.

"Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения", – сказала Лайон.

7 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета его президент Томас Бах заявлял, что "вопрос об участии спортсменов сильно отличается от вопроса о санкциях для их правительства", сообщал сайт комитета.

"Вопрос об участии спортсменов никогда не входил и не мог входить в состав санкций. Вопрос об участии спортсменов был защитной мерой для защиты честности международных спортивных соревнований и обеспечения безопасности спортсменов из этих двух стран", – подчеркнул Бах.

Участники 11-го Олимпийского саммита 9 декабря приняли решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за вторжения РФ в Украину.

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии должны оставаться в силе", – говорится в сообщении пресс-службы МОК.