Саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Но их участие в международных соревнованиях дискутируется

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии должны оставаться в силе", – говорится в сообщении.
Сохраняется запрет на организацию, проведение и поддержку любых международных соревнований в России и Беларуси, а также запрет на использование российских и белорусских национальных гимнов, флагов, цветов и символики на спортивных мероприятиях и сборах.
В то же время, отметили в МОК, произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях". Участники саммита "подчеркнули, что участие в спортивных соревнованиях должно основываться исключительно на спортивных достоинствах спортсменов и соблюдении правил спорта".
На саммите отметили, что Олимпийскому движению "пришлось принять защитные меры, не приглашая спортсменов из этих НОК", в том числе потому, что "в некоторых странах уже нельзя было гарантировать безопасность спортсменов из России и Беларуси".
В ходе прений исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) заявил, что на азиатском континенте больше нет причин для "защитных мер", и предложил "облегчить участие" спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии под его контролем, соблюдая при этом действующие санкции.
"МОК должен возглавить дальнейшее изучение инициативы Олимпийского совета Азии относительно участия спортсменов, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию и санкции. Эта инициатива будет обсуждаться в ходе следующего раунда консультаций МОК с членами МОК, представителями спортсменов, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами", – говорится в решении саммита.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".
Однако 5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.
В речи на саммите лидеров стран G20 15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта. "Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны", – цитировал его сайт МОК.
Позднее Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже представителей всех стран мира и утверждает, что "спорт не должен быть политизирован".
7 декабря, на заседании исполкома МОК, президент МОК Томас Бах заявлял, что "вопрос об участии спортсменов сильно отличается от вопроса о санкциях для их правительства", сообщал сайт комитета. "Вопрос об участии спортсменов никогда не входил и не мог входить в состав санкций. Вопрос об участии спортсменов был защитной мерой для защиты честности международных спортивных соревнований и обеспечения безопасности спортсменов из этих двух стран", – подчеркнул Бах.