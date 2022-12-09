Саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Но их участие в международных соревнованиях дискутируется

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии должны оставаться в силе", – говорится в сообщении.

Сохраняется запрет на организацию, проведение и поддержку любых международных соревнований в России и Беларуси, а также запрет на использование российских и белорусских национальных гимнов, флагов, цветов и символики на спортивных мероприятиях и сборах.

В то же время, отметили в МОК, произошла "острая дискуссия об участии спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях". Участники саммита "подчеркнули, что участие в спортивных соревнованиях должно основываться исключительно на спортивных достоинствах спортсменов и соблюдении правил спорта".

На саммите отметили, что Олимпийскому движению "пришлось принять защитные меры, не приглашая спортсменов из этих НОК", в том числе потому, что "в некоторых странах уже нельзя было гарантировать безопасность спортсменов из России и Беларуси".

В ходе прений исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) заявил, что на азиатском континенте больше нет причин для "защитных мер", и предложил "облегчить участие" спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии под его контролем, соблюдая при этом действующие санкции.

"МОК должен возглавить дальнейшее изучение инициативы Олимпийского совета Азии относительно участия спортсменов, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию и санкции. Эта инициатива будет обсуждаться в ходе следующего раунда консультаций МОК с членами МОК, представителями спортсменов, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами", – говорится в решении саммита.