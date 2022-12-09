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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба – президенту МОК: Использование спорта для обеления военных преступлений – тошнотворно

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Кулеба резко ответил на заявления, что российским спортсменам следует разрешить участвовать в Олимпиаде
Кулеба резко ответил на заявления, что российским спортсменам следует разрешить участвовать в Олимпиаде
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что "спорт не должен быть политизирован".

Еще в выступлении на саммите лидеров стран G20 15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". "Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны", – цитировал его сайт МОК. 

Теперь же Бах заявил, что и президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх 2024 в Париже представителей всех стран мира. Брифинг Баха 7 декабря транслировался в YouTube.

"Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", – сказал Бах.

По его словам, он общался по этому поводу с Макроном во время саммита лидеров стран G20 в ноябре.

"После того, как на саммите 20 лидеров я объяснил нашу позицию и дилемму, президент Индонезии Джоко Видодо выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр", – сказал также Бах. 

Кулеба ответил ему в Twitter 8 декабря.

"С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. А теперь мистер Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован" и к спортсменам из Украины, России и Беларуси нужно относиться одинаково. Использование спорта для обеления военных преступлений – тошнотворно", – написал министр. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

Теги: Россия, спорт, Франция, Олимпиада, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, спортсмены, Джоко Видодо, соревнования, Эммануэль Макрон, саммит G20, Олимпиада 2024, Олимпийские игры
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