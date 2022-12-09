Кулеба – президенту МОК: Использование спорта для обеления военных преступлений – тошнотворно

Еще в выступлении на саммите лидеров стран G20 15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". "Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны", – цитировал его сайт МОК.
Теперь же Бах заявил, что и президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх 2024 в Париже представителей всех стран мира. Брифинг Баха 7 декабря транслировался в YouTube.
"Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", – сказал Бах.
По его словам, он общался по этому поводу с Макроном во время саммита лидеров стран G20 в ноябре.
"После того, как на саммите 20 лидеров я объяснил нашу позицию и дилемму, президент Индонезии Джоко Видодо выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр", – сказал также Бах.
Кулеба ответил ему в Twitter 8 декабря.
"С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. А теперь мистер Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован" и к спортсменам из Украины, России и Беларуси нужно относиться одинаково. Использование спорта для обеления военных преступлений – тошнотворно", – написал министр.
Since February, Russia has killed 184 Ukrainian athletes. And now Mr. Bach is quoting Emmanuel Macron as allegedly saying “sports should not be politicized” and athletes from Ukraine, Russia and Belarus should be treated equally. Using sports to whitewash war crimes is sickening.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".
11 июля вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
5 октября Международная ассоциация бокса отменила запрет на допуск спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.