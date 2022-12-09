Кулеба – президенту МОК: Использование спорта для обеления военных преступлений – тошнотворно

Еще в выступлении на саммите лидеров стран G20 15 ноября Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет". "Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны", – цитировал его сайт МОК.

Теперь же Бах заявил, что и президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх 2024 в Париже представителей всех стран мира. Брифинг Баха 7 декабря транслировался в YouTube.

"Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", – сказал Бах.

По его словам, он общался по этому поводу с Макроном во время саммита лидеров стран G20 в ноябре.

"После того, как на саммите 20 лидеров я объяснил нашу позицию и дилемму, президент Индонезии Джоко Видодо выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр", – сказал также Бах.

Кулеба ответил ему в Twitter 8 декабря.

"С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. А теперь мистер Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован" и к спортсменам из Украины, России и Беларуси нужно относиться одинаково. Использование спорта для обеления военных преступлений – тошнотворно", – написал министр.