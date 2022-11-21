Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
Новости

Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харлан против спортсменов из России и Беларуси на соревнованиях
Харлан против спортсменов из России и Беларуси на соревнованиях

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан 21 ноября в своем Instagram заявила, что будет бороться за то, чтобы российских и белорусских спортсменов не допускали к соревнованиям.

"Война в Украине не закончилась. Каждый день Россия обстреливает мирное население и разрушает инфраструктуру. И то и дело подтверждает, что она – страна-террорист.
Всем украинцам каждый день приходится бороться за свои жизни. Мы, спортсмены, должны бороться за них на своем фронте. Не молчать, как это делают русские и белорусские спортсмены. А действовать как одна команда. И наш финальный удар – это полная изоляция русского и белорусского спорта в мире. Ходят слухи, что российские спортсмены будут допускаться к соревнованиям. Мы боремся за то, чтобы этого не произошло. Призываю вас присоединиться к борьбе. Делитесь своими постами с хештегами кампании — #FIE, #Fencing, #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, #StandWithUkraine, #stopwar", – написала она.

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Теги: Украина, Ольга Харлан, Олимпиада, запрет, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
Дмитрий ГОРДОН
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч
Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Этот фильм птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
  "Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
Мендес и Гослинг все же поженились Daily Mail
Мендес и Гослинг все же поженились – Daily Mail
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото
Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 