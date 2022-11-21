Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"

"Война в Украине не закончилась. Каждый день Россия обстреливает мирное население и разрушает инфраструктуру. И то и дело подтверждает, что она – страна-террорист.

Всем украинцам каждый день приходится бороться за свои жизни. Мы, спортсмены, должны бороться за них на своем фронте. Не молчать, как это делают русские и белорусские спортсмены. А действовать как одна команда. И наш финальный удар – это полная изоляция русского и белорусского спорта в мире. Ходят слухи, что российские спортсмены будут допускаться к соревнованиям. Мы боремся за то, чтобы этого не произошло. Призываю вас присоединиться к борьбе. Делитесь своими постами с хештегами кампании — #FIE, #Fencing, #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, #StandWithUkraine, #stopwar", – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)