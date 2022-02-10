ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Нелегкий путь к мечте". Украинская саблистка Харлан решила продолжить карьеру в большом спорте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Об отдыхе от спорта Харлан объявляла после поражения в Пекине
Об отдыхе от спорта Харлан объявляла после поражения в Пекине
Фото: ЕРА

Украинская саблистка Ольга Харлан 9 февраля в Instagram анонсировала возвращение в большой спорт.

"Последние два года были сложными для моей жизни и карьеры. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно. Могу сказать, и сейчас нелегко, но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте, начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям", – написала она.

Спортсменка попрощалась "до встречи на дорожке".

Свой пост Харлан сопроводила рядом тегов, один из которых посвящен летним Олимпийским играм в Париже 2024 года.

10 февраля в эфире телеканала "1+1" Харлан подтвердила свое решение вернуться в спорт и принять участие в следующей Олимпиаде.

"Я все-таки, наверное, вернусь. [...] Есть азартное чувство, что я еще хочу показать", – сказала она.

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая. В тот же день она заявила, что хочет отдохнуть от спорта.

Теги: спорт, Ольга Харлан, Олимпиада, фехтование, Париж, карьера, спортсмены, соревнования
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи
"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи
"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку
"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (139894)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (87226)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (61616)
4
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (61477)
5
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (50053)
6
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (46744)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (42380)
8
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (36957)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS