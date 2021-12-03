Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
Новости

"Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару

 
|
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар на шоу "Танцы со звездами", на котором заняли второе место
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар на шоу "Танцы со звездами", на котором заняли второе место
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что ее итальянский возлюбленный – саблист, серебряный призер Олимпиады в Токио 2020 Луиджи Самеле – очень ревновал, пока она три месяца участвовала в "Танцах со звездами" на телеканале "1+1".

По словам 31-летней спортсменки, занявшей в танцевальном конкурсе второе место, итальянец ревновал ее прежде всего к партнеру по паркету – хореографу Дмитрию Дикусару. Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye, которое вышло 2 декабря.

"Для него этот период танцев тоже очень сложный. Очень сложный. Потому что он меня не видит. Он видит, как я трусь об красивого мужика. Он смотрит на меня в откровенных костюмах. Ему тоже это сложно, я его тоже понимаю и всячески пытаюсь как-то сгладить это все", – призналась Харлан.

250083254_151162787194479_8028436397442016217_n
Ольга Харлан со своим итальянским возлюбленным Луиджи Самеле. Фото: olgakharlan / Instagram

На уточняющий вопрос, не устраивал ли Самеле сцен ревности, она ответила, что "ревность проявлялось в чем-то другом".

"Вот ты мне не написала смску", "поздно написала", "забыла". Нервничал он, у него был триггер. То есть он замечал такие вот мелкие вещи, как я, там, написала, спустя, там, полтора часа, а не час, как обещала", – сказала Харлан.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерша Олимпиады 2016 года, бронзовая призерша Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Харлан и Самеле встречаются около трех с половиной лет, широкой общественности об их отношениях стало известно летом 2020 года. По словам Харлан, на момент начала романа она еще была официально замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но уже год как не жила с ним. Харлан и Бойко поженились в августе 2014-го и развелись в 2018-м.

Харлан родилась 4 сентября 1990 в Николаеве. Окончила Николаевское училище физической культуры. Она олимпийская чемпионка 2008 года и бронзовая призерша Олимпиады 2016 и Олимпиады 2012, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Луиджи Самеле родился 5 июля 1987 года в итальянской Фодже. Он завоевал две серебряные медали на Олимпиаде в Токио 2020 и бронзу на олимпиаде в Лондоне 2012, трижды выигрывал чемпионат Европы.

Теги: Ольга Харлан, спортсмены, танцы, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами, ревность, хореограф, Луиджи Самеле
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS