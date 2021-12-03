  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару

По словам 31-летней спортсменки, занявшей в танцевальном конкурсе второе место, итальянец ревновал ее прежде всего к партнеру по паркету – хореографу Дмитрию Дикусару. Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye, которое вышло 2 декабря.

"Для него этот период танцев тоже очень сложный. Очень сложный. Потому что он меня не видит. Он видит, как я трусь об красивого мужика. Он смотрит на меня в откровенных костюмах. Ему тоже это сложно, я его тоже понимаю и всячески пытаюсь как-то сгладить это все", – призналась Харлан.

Ольга Харлан со своим итальянским возлюбленным Луиджи Самеле. Фото: olgakharlan / Instagram

На уточняющий вопрос, не устраивал ли Самеле сцен ревности, она ответила, что "ревность проявлялось в чем-то другом".

"Вот ты мне не написала смску", "поздно написала", "забыла". Нервничал он, у него был триггер. То есть он замечал такие вот мелкие вещи, как я, там, написала, спустя, там, полтора часа, а не час, как обещала", – сказала Харлан.

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Видео: DOROTYE / YouTube