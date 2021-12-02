  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас

По словам Харлан, призовые за золото были поделены между всеми участниками украинской сборной, и ей в результате досталось около $75 тыс.
"Может быть, больше. Но жизнь поменялась. Я вложилась в лучшую жизнь для семьи. Потому что мы жили в маленькой квартире в Николаеве, сестра хотела переехать – мы купили ей квартиру в соседнем доме, построили дом. Купили собаку. Машину мне подарили – Федерация фехтования. Не мне, понятно, каждой из нас подарили машину с именными номерами. У меня была машина, слава богу, были деньги", – сказала Харлан.
Спортсменка также рассказала, как зарабатывает, когда нет соревнований и турниров. Она подчеркнула, что в ее виде спорта нет коммерческих турниров.
"У нас есть кубок мира – мы за него ничего не получаем. По окончании сезона есть рейтинг, и кто первый, тот получает кубок. Я получила их пять. Это самый бедный [вид спорта]. От федерации мы получаем только за чемпионат мира. У нас есть Министерство молодежи и спорта, которое платит зарплату, есть президентская стипендия за чемпионаты мира, есть премиальные за кубки мира по итогам года", – призналась она.
Харлан отметила, что сейчас ее доход составляют гонорары от рекламных контактов.
"У меня есть партнеры, которые сотрудничают. Это Red Bull, Nike", – призналась она.
Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.
26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая.