  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас

По словам Харлан, призовые за золото были поделены между всеми участниками украинской сборной, и ей в результате досталось около $75 тыс.

"Может быть, больше. Но жизнь поменялась. Я вложилась в лучшую жизнь для семьи. Потому что мы жили в маленькой квартире в Николаеве, сестра хотела переехать – мы купили ей квартиру в соседнем доме, построили дом. Купили собаку. Машину мне подарили – Федерация фехтования. Не мне, понятно, каждой из нас подарили машину с именными номерами. У меня была машина, слава богу, были деньги", – сказала Харлан.

Спортсменка также рассказала, как зарабатывает, когда нет соревнований и турниров. Она подчеркнула, что в ее виде спорта нет коммерческих турниров.

"У нас есть кубок мира – мы за него ничего не получаем. По окончании сезона есть рейтинг, и кто первый, тот получает кубок. Я получила их пять. Это самый бедный [вид спорта]. От федерации мы получаем только за чемпионат мира. У нас есть Министерство молодежи и спорта, которое платит зарплату, есть президентская стипендия за чемпионаты мира, есть премиальные за кубки мира по итогам года", – призналась она.

Харлан отметила, что сейчас ее доход составляют гонорары от рекламных контактов.

"У меня есть партнеры, которые сотрудничают. Это Red Bull, Nike", – призналась она.

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Видео: DOROTYE / YouTube