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02 декабря, 2021
 
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"Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас

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Харлан: Я вложилась в лучшую жизнь для семьи
Харлан: Я вложилась в лучшую жизнь для семьи
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская саблистка Ольга Харлан в интервью, которое 2 декабря вышло на YouTube-канале Dorotye, рассказала, как потратила призовые, которые получила в 2008 году за первое место в своем виде спорта на летней Олимпиаде в Пекине.

По словам Харлан, призовые за золото были поделены между всеми участниками украинской сборной, и ей в результате досталось около $75 тыс.

"Может быть, больше. Но жизнь поменялась. Я вложилась в лучшую жизнь для семьи. Потому что мы жили в маленькой квартире в Николаеве, сестра хотела переехать – мы купили ей квартиру в соседнем доме, построили дом. Купили собаку. Машину мне подарили – Федерация фехтования. Не мне, понятно, каждой из нас подарили машину с именными номерами. У меня была машина, слава богу, были деньги", – сказала Харлан.

Спортсменка также рассказала, как зарабатывает, когда нет соревнований и турниров. Она подчеркнула, что в ее виде спорта нет коммерческих турниров.

"У нас есть кубок мира – мы за него ничего не получаем. По окончании сезона есть рейтинг, и кто первый, тот получает кубок. Я получила их пять. Это самый бедный [вид спорта]. От федерации мы получаем только за чемпионат мира. У нас есть Министерство молодежи и спорта, которое платит зарплату, есть президентская стипендия за чемпионаты мира, есть премиальные за кубки мира по итогам года", – призналась она.

Харлан отметила, что сейчас ее доход составляют гонорары от рекламных контактов.

"У меня есть партнеры, которые сотрудничают. Это Red Bull, Nike", – призналась она.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая.

Теги: Ольга Харлан, Пекин, Олимпиада, деньги, спортсмены
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