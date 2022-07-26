Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей

Харлан и Самеле посетили Колизей.

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Харлан начала встречаться с Самеле, когда она еще была официально замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но уже год как не жила с ним. Харлан и Бойко поженились в августе 2014-го и развелись в 2018-м.