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26 июля, 2022
 
Новости

Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей

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Харлан начала встречаться с Самеле, когда она еще была официально замужем
Харлан начала встречаться с Самеле, когда она еще была официально замужем
Фото: olgakharlan / Instagram

Украинская саблистка Ольга Харлан 26 июля опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена в Риме (Италия) в компании своего бойфренда, итальянского саблиста Луиджи Самеле.

Харлан и Самеле посетили Колизей.

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Харлан начала встречаться с Самеле, когда она еще была официально замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но уже год как не жила с ним. Харлан и Бойко поженились в августе 2014-го и развелись в 2018-м.

Теги: Италия, Рим, Ольга Харлан, война России против Украины, Луиджи Самеле
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