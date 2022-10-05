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Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям

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В ассоциации заявили, что боксеры из России и Беларуси смогут выступить под своими флагами
В ассоциации заявили, что боксеры из России и Беларуси смогут выступить под своими флагами
Фото: iba.sport

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену запрета допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA. Решение вступает в силу немедленно. Об этом 5 октября сообщается на сайте ассоциации.

"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", – говорится в заявлении.

В ассоциации заявили, что IBA должна оставаться "политически нейтральной и независимой", и призвали "к миру".

"IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме этого, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства",  заявили в IBA.

Решением ассоциации команды из РФ и Беларуси не только смогут выступить под своими флагами, но и в случае завоевания золотой медали прозвучат национальные гимны этих стран. Также к соревнованиям вернутся их технические представители.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Теги: Россия, бокс, спорт, Беларусь, война, политика, война России против Украины, спортсмены, соревнования
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