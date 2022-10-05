Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям

В ассоциации заявили, что боксеры из России и Беларуси смогут выступить под своими флагами Фото: iba.sport

"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", – говорится в заявлении.

В ассоциации заявили, что IBA должна оставаться "политически нейтральной и независимой", и призвали "к миру".

"IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме этого, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", – заявили в IBA.

Решением ассоциации команды из РФ и Беларуси не только смогут выступить под своими флагами, но и в случае завоевания золотой медали прозвучат национальные гимны этих стран. Также к соревнованиям вернутся их технические представители.