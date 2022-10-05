Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям

"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", – говорится в заявлении.
В ассоциации заявили, что IBA должна оставаться "политически нейтральной и независимой", и призвали "к миру".
"IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме этого, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", – заявили в IBA.
Решением ассоциации команды из РФ и Беларуси не только смогут выступить под своими флагами, но и в случае завоевания золотой медали прозвучат национальные гимны этих стран. Также к соревнованиям вернутся их технические представители.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".
11 июля вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.