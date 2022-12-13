Россия вновь перебросила в Беларусь истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал" – "Беларускі Гаюн"

Мониторинговая группа отмечает, что 13 декабря в 15.06, 15.11 и в 15.20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К, которые направляются на аэродром в Мачулищах, с начала войны предоставленный властями РБ в распоряжение российских оккупантов.

1 ноября разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлекается в войну.

4 ноября служба "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщила, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь-восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".

1 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что три российских МиГ-31К покинули Беларусь. Тогда речь шла об истребителях с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

13 декабря, по данным мониторинговой группы, в Беларусь прибыли другие борта – с номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215.