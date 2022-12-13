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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вновь перебросила в Беларусь истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал" – "Беларускі Гаюн"

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В Беларусь снова перебросили российские МиГ-31К, способные запускать "Кинжалы"
В Беларусь снова перебросили российские МиГ-31К, способные запускать "Кинжалы"
Фото: EPA

Россия 13 декабря перебросила в Беларусь три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К, которые могут нести ракеты Х-47М2 "Кинжал". Об этом сообщает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что 13 декабря в 15.06, 15.11 и в 15.20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К, которые направляются на аэродром в Мачулищах, с начала войны предоставленный властями РБ в распоряжение российских оккупантов.

1 ноября разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлекается в войну.

4 ноября служба "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщила, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь-восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".

1 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что три российских МиГ-31К покинули Беларусь. Тогда речь шла об истребителях с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

13 декабря, по данным мониторинговой группы, в Беларусь прибыли другие борта – с номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215.

Контекст:

Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

Известно, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются США, Россия, Китай, КНДР, Франция и Япония. Кроме того, Австралия подписала соглашения о совместных проектах в этой области с США. Соединенные Штаты также заявляли о планах создать систему спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. США в октябре 2022-го провели очередные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

1 марта 2018 годя во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что среди прочего российского вооружения, которому "аналогов нет", уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

Российские ракеты Х-47 "Кинжал" по своей сути не являются гиперзвуковым оружием, которое разрабатывается на основе совсем другой концепции. А "Кинжал" – это "Искандер" воздушного базирования, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин.

Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия в 2022 году после полномасштабного вторжения запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях. 

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с 24 февраля зафиксировано лишь несколько случаев использования оккупантами "Кинжалов", их применяют только по очень важным целям. 

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на 22 ноября у российской армии оставалось 43 "Кинжала", 16 таких ракет было использовано во время войны в Украине.

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