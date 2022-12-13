В минобороны Беларуси объявили "внезапную проверку боеготовности" армии

На время "проверки боеготовности" для граждан ограничили движение по дорогам Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временно ограничено движение граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Отмечается, что "проверка" начата по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко.

Позднее в министерстве сообщили, что первыми к выполнению задач "внезапной проверки боевой готовности" приступили военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

12 декабря проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что российскую технику, находящуюся в Беларуси в рамках формирования совместной группировки войск, начали переводить ближе к границе с Украиной.