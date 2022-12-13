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В минобороны Беларуси объявили "внезапную проверку боеготовности" армии

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На время "проверки боеготовности" для граждан ограничили движение по дорогам
На время "проверки боеготовности" для граждан ограничили движение по дорогам
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

В вооруженных силах Беларуси начата "внезапная проверка боевой готовности", сообщила 13 декабря пресс-служба минобороны страны.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", – говорится в сообщении. 

В ведомстве добавили, что на этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временно ограничено движение граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Отмечается, что "проверка" начата по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко. 

Позднее в министерстве сообщили, что первыми к выполнению задач "внезапной проверки боевой готовности" приступили военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

12 декабря проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что российскую технику, находящуюся в Беларуси в рамках формирования совместной группировки войск, начали переводить ближе к границе с Украиной

Контекст:

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Теги: Беларусь, военные учения, учения, проверки, войска
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