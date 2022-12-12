В Беларуси российские танки перебрасывают ближе к границе с Украиной – СМИ

По данным канала, колонны начали движение в понедельник. Они выдвинулись с полигона Обуз-Лесновский в Барановичском районе в сторону полигона Брестский Брестского района Брестской области.

В общей сложности дислокацию меняют 24 единицы техники, в том числе 4 трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника, говорится в сообщении.

Сегодня же появилась информация, что белорусские медики начали получать "мобилизационные предписания". Им предписано явиться в военкоматы в течение 10 дней, также уточняется размер одежды и обуви медработников.