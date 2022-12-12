В Беларуси российские танки перебрасывают ближе к границе с Украиной – СМИ

По данным канала, колонны начали движение в понедельник. Они выдвинулись с полигона Обуз-Лесновский в Барановичском районе в сторону полигона Брестский Брестского района Брестской области.
В общей сложности дислокацию меняют 24 единицы техники, в том числе 4 трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника, говорится в сообщении.
Сегодня же появилась информация, что белорусские медики начали получать "мобилизационные предписания". Им предписано явиться в военкоматы в течение 10 дней, также уточняется размер одежды и обуви медработников.
4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".
6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".
3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.