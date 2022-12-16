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Зеленский сообщил о разговоре с Трюдо и анонсировал "важные мероприятия", которые могут дать Украине "больше военных возможностей"

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Зеленский (на фото) поблагодарил Трюдо и всех канадцев за "принципиальное лидерство в санкционной политике" против РФ
Зеленский (на фото) поблагодарил Трюдо и всех канадцев за "принципиальное лидерство в санкционной политике" против РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хороший разговор – готовим усиление нашего оборонного сотрудничества. Благодарю премьер-министра Джастина Трюдо и всех канадцев за принципиальное лидерство в санкционной политике. Каждый санкционный шаг против России за войну, уже сделанный свободным миром, реально помогает нам приближать мир", – отметил президент.

Зеленский также анонсировал "важные международные мероприятия" на следующей неделе.

"То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1543227696139600/

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

В правительстве Канады сообщили 30 ноября, что сумма прямой финансовой помощи Украине в этом году составила 2,5 млрд канадских долларов. Отдельно Канада предоставила Украине военной, гуманитарной и другой помощи на сумму более 2,5 млрд канадских долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине превышает 5 млрд канадских долларов. 

В частности, Канада поставляет Украине бронетранспортеры, зимнюю форму для военных, артиллерийские боеприпасы, оборудование для наблюдения и связи, медицинские материалы, выделяет деньги для закупки генераторов.

Теги: Украина, Канада, санкции, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Джастин Трюдо, премьер-министр
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