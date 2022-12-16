Зеленский сообщил о разговоре с Трюдо и анонсировал "важные мероприятия", которые могут дать Украине "больше военных возможностей"

Зеленский (на фото) поблагодарил Трюдо и всех канадцев за "принципиальное лидерство в санкционной политике" против РФ Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хороший разговор – готовим усиление нашего оборонного сотрудничества. Благодарю премьер-министра Джастина Трюдо и всех канадцев за принципиальное лидерство в санкционной политике. Каждый санкционный шаг против России за войну, уже сделанный свободным миром, реально помогает нам приближать мир", – отметил президент.

Зеленский также анонсировал "важные международные мероприятия" на следующей неделе.

"То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", – подчеркнул президент.