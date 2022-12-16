Зеленский сообщил о разговоре с Трюдо и анонсировал "важные мероприятия", которые могут дать Украине "больше военных возможностей"

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Хороший разговор – готовим усиление нашего оборонного сотрудничества. Благодарю премьер-министра Джастина Трюдо и всех канадцев за принципиальное лидерство в санкционной политике. Каждый санкционный шаг против России за войну, уже сделанный свободным миром, реально помогает нам приближать мир", – отметил президент.
Зеленский также анонсировал "важные международные мероприятия" на следующей неделе.
"То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", – подчеркнул президент.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
В правительстве Канады сообщили 30 ноября, что сумма прямой финансовой помощи Украине в этом году составила 2,5 млрд канадских долларов. Отдельно Канада предоставила Украине военной, гуманитарной и другой помощи на сумму более 2,5 млрд канадских долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине превышает 5 млрд канадских долларов.
В частности, Канада поставляет Украине бронетранспортеры, зимнюю форму для военных, артиллерийские боеприпасы, оборудование для наблюдения и связи, медицинские материалы, выделяет деньги для закупки генераторов.