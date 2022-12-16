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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о боях на Донбассе: Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют

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Российские оккупанты не могут одолеть украинскую армию, отметил Зеленский
Российские оккупанты не могут одолеть украинскую армию, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают атаковать позиции ВСУ на Донбассе, разрушая населенные пункты региона.

Об этом 15 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а поэтому физически уничтожают каждые город и село, чтобы не было никаких построек, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны", – сказал президент.

По словам Зеленского, единственный путь, как это прекратить, – "вытеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли".

"Это продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам, – привлечь к ответственности за все, что они делают. Делают против Украины, против свободы как таковой", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1543227696139600/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, террористы, Владимир Зеленский, ВСУ, олигархи, наступление, чиновники, война России против Украины, президент, обращение, российские оккупанты
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