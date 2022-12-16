Зеленский о боях на Донбассе: Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют

Об этом 15 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а поэтому физически уничтожают каждые город и село, чтобы не было никаких построек, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны", – сказал президент.

По словам Зеленского, единственный путь, как это прекратить, – "вытеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли".

"Это продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу и всем российским чиновникам и пропагандистам, – привлечь к ответственности за все, что они делают. Делают против Украины, против свободы как таковой", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)