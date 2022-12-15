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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Под Бахмутом шесть наших БТГ против 40 российских. По 8–10 атак только в светлое время суток. Потом ночные. Тела в несколько слоев лежат

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Арестович о Бахмуте: Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем
Арестович о Бахмуте: Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Cоветник Офиса президента Украины Алексей Арестович сравнил ситуацию под Бахмутом Донецкой области с битвой при Вердене. Об этом он говорил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Арестович отметил, что военным под Бахмутом сейчас приходится тяжело – там около 40 российских батальонно-тактических групп и сконцентрированы "остатки артиллерии".

"[Основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений] Пригожин же сказал, что он единственный, кто берет города. Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Армия не умеет. "Дайте мне – я сделаю". И подтверждая свое реноме, они дружно побежали в атаку на Бахмут. Шесть наших батальонно-тактических групп против их 40 три месяца. По 8–10 атак только в светлое время суток. Потом ночные. Верден (битва при Вердене, известная как Верденская мясорубка, – одно из самых масштабных и самых кровопролитных сражений Первой мировой войны. – "ГОРДОН"), лунная поверхность, и в несколько слоев лежат эти тела", – описал ситуацию Арестович.

По его словам, у ЧВК "Вагнер" есть "переменный состав" – завербованные в российских тюрьмах заключенные – и "постоянный состав" – военные специалисты, которых они берегут. 

"Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем. Третий месяц пошел. И эти товарищи дружно набегают и набегают..." – сказал советник ОП.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Донецкая область, Первая мировая война, Алексей Арестович, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, потери армии России
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