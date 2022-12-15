Арестович: Под Бахмутом шесть наших БТГ против 40 российских. По 8–10 атак только в светлое время суток. Потом ночные. Тела в несколько слоев лежат

Арестович о Бахмуте: Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Арестович отметил, что военным под Бахмутом сейчас приходится тяжело – там около 40 российских батальонно-тактических групп и сконцентрированы "остатки артиллерии".

"[Основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений] Пригожин же сказал, что он единственный, кто берет города. Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Армия не умеет. "Дайте мне – я сделаю". И подтверждая свое реноме, они дружно побежали в атаку на Бахмут. Шесть наших батальонно-тактических групп против их 40 три месяца. По 8–10 атак только в светлое время суток. Потом ночные. Верден (битва при Вердене, известная как Верденская мясорубка, – одно из самых масштабных и самых кровопролитных сражений Первой мировой войны. – "ГОРДОН"), лунная поверхность, и в несколько слоев лежат эти тела", – описал ситуацию Арестович.

По его словам, у ЧВК "Вагнер" есть "переменный состав" – завербованные в российских тюрьмах заключенные – и "постоянный состав" – военные специалисты, которых они берегут.

"Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем. Третий месяц пошел. И эти товарищи дружно набегают и набегают..." – сказал советник ОП.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО